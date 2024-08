Nomes dos candidatos a prefeito e vice foram homologados em convenção realizada na tarde deste sábado

publicado em 03/08/2024

Dalbert Mega e Antonio Carlos Francisco tiveram a candidatura homologada em convenção (Foto: A Cidade)

Da redação

Em convenção realizada na tarde deste sábado (3) os partidos PRD e PRTB confirmaram a candidatura de Dalbert Mega a prefeito de Votuporanga e Antonio Carlos Francisco a vice. A reunião partidária aconteceu na sede do Cremil (Clube Recreativo Miliciano de Votuporanga), com a presença de aliados e apoiadores, dentre eles o prefeito de Nhandeara, Zé do Carneiro, e o candidato a prefeito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão.

Dalbert é empresário, proprietário de dois postos de combustíveis na cidade e vários outros empreendimentos. Na política está estreando neste ano e se apresenta como um legítimo representante da direita na cidade.

Ao discursar, o agora candidato a prefeito afirmou que sua campanha será baseada na verdade e no lema: Deus, família, liberdade, pátria e justiça.

“Nunca fui político, mas sempre fui politizado, sempre gostei de política e o que me levou a entrar para a política foi o resultado da última eleição presidencial, onde esperávamos um resultado bem diferente do que foi apresentado e então nós faríamos o quê? Sair do país? Fugir da guerra? Ou vamos enfrentar? Então decidi enfrentar, porque a mudança tem que começar no município e temos projetos incríveis para apresentar”, disse Mega.

Já seu vice, Antonio Carlos Francisco, é juiz de direito aposentado e ex-vereador, além de possuir um longo currículo profissional e na vida pública. Ao assumir o microfone ele destacou que é preciso fazer uma administração voltada para as pessoas em Votuporanga.

"Temos uma batalha muito grande pela frente, mas não podemos nos omitir. Votuporanga tem uma infraestrutura já bastante adequada, claro que ainda há coisas a serem feitas, mas precisamos de uma administração voltada ao cuidado das pessoas e é isso que queremos fazer", completou.

Além da candidatura à Prefeitura, o grupo oficializou os nomes de 16 candidatos a vereador. São eles:

Araceli;

Professora Cleide Garcia;

Eliene da Lotérica;

Tati Zambone

Glendha;

Anisinho;

Pastor Doriedesun;

Léo da Financeira;

Advogado dr. Lucas;

Rafael Shumaher;

Pororó;

Cabo Renato Abdala;

Bianchini Investigador;

Geromello;

Professor Ivan; e