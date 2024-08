Este é o segundo ano consecutivo que Dra. Moniele Matos Cadamuro Manzini é condecorada em reconhecimento ao seu trabalho

publicado em 03/08/2024

A médica votuporanguense Moniele Matos Cadamuro Manzini foi condecorada pelo segundo ano consecutivo Forças Internacionais de Paz da ONU (Foto: Divulgação)

Da redação

A médica votuporanguense Moniele Matos Cadamuro Manzini, referência na área de nutrologia em Votuporanga e toda a região, foi condecorada, pelo segundo ano consecutivo, pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. A cerimônia foi realizada na capital paulista e reuniu autoridades civis e militares de todo o Estado.

Moniele recebeu desta vez o Título Honorífico de Embaixadora da Paz, por representar e defender os interesses da instituição, apoiando seus ideais e atuando como a personificação dos valores da instituição e também por sua relevante atuação na prestação de serviços que promovem o bem-estar social, contribuindo assim, para o desenvolvimento humano, a preservação da paz e a geração de maior Qualidade de Vida no país e no exterior.

No ano passado, a médica votuporanguense já havia sido agraciada com a Medalha da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. A honraria é destinada a premiar aqueles que tenham praticado ações meritórias, enaltecedoras do nome da pátria brasileira perante as demais nações e em sinal de reconhecimento aos valores militares, espirito de civismo, preservação da memória e serviços prestados à nação.

“Ser homenageada pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, em reconhecimento ao meu trabalho, pelo segundo ano consecutivo é momento histórico na vida e carreira de qualquer profissional. E ainda ser pega de surpresa para compor a mesa de autoridades foi simplesmente um momento inesquecível”, destacou a médica.

A Dra. Moniele é medica, pós-graduada em urgências e emergências pela (Famerp), pós-graduada em geriatria pela Unimar e pós-graduada em nutrologia pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia). Ao longo de sua carreira, ela tem se dedicado a ajudar seus pacientes a alcançarem uma melhor qualidade de vida, através de orientações nutricionais, mudanças de hábitos e acompanhamento médico personalizado.

Reconhecimento

As duas condecorações, porém, não foram as únicas ações de reconhecimento da carreira profissional de Dra. Moniele. No primeiro semestre deste ano ela ganhou destaque na mídia nacional e internacional ao estampar a edição da Revista Istoé e Istoé Dinheiro, periódicos de maior circulação da atualidade com uma tiragem de cerca de 176 milhões exemplares, onde conta sobre sua trajetória e o trabalho na transformação de vidas, através do emagrecimento.

Na entrevista à Revista Istoé, a médica compartilhou sua visão sobre a importância da educação alimentar e da promoção de hábitos saudáveis na prevenção e no tratamento de doenças relacionadas à alimentação. Além disso, destacou a necessidade de uma abordagem individualizada no cuidado com a saúde, levando em consideração as características únicas de cada paciente.

A profissional também foi destaque em grandes portais de notícia como o UOL, Caras e R7, sempre com foco na promoção da saúde.