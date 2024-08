A doação de leite é fundamental para a Santa Casa, que atende diariamente um grande número de pacientes

publicado em 07/08/2024

Os proprietários Luizinho e Rosana – Sem Miséria realizaram uma doação significativa de leite (Foto: Santa Casa)

A solidariedade e o espírito de gratidão estão mais vivos do que nunca em Votuporanga. Os proprietários Luizinho e Rosana – Sem Miséria, do estabelecimento de lanches conhecido na cidade, realizaram uma doação significativa de leite para a Santa Casa de Votuporanga.

Luizinho e Rosana decidiram contribuir com a Instituição após um de seus colaboradores precisar de atendimento médico. “Ele foi muito bem atendido na Santa Casa e, isso, nos motivou a retribuir de alguma forma”, afirmou Rosana. “Sabemos da importância do Hospital para a nossa comunidade e queremos ajudar a manter esse atendimento de qualidade”, complementou.

A doação de leite é fundamental para a Santa Casa, que atende diariamente um grande número de pacientes e necessita constantemente de suprimentos para garantir a nutrição adequada de seus internados. São oferecidas mais de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O gesto de Luizinho e Rosana é um exemplo de como a gratidão pode se transformar em ações concretas que beneficiam toda a comunidade. “Esperamos que nossa doação inspire outras pessoas e empresários a também contribuir com a Santa Casa. Cada colaboração faz a diferença”, destacou Luizinho.

A Santa Casa de Votuporanga agradece profundamente pela generosidade dos proprietários do Luizinho e Rosana – Sem Miséria. “Gestos como este reforçam a importância do apoio comunitário para a manutenção dos serviços de saúde que tanto beneficiam a população local e da região”, disse Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pela Captação de Recursos do Hospital.