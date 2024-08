Após uma série de reuniões envolvendo as lideranças políticas da cidade, deputado selou apoio a Jorge Seba e Torrinha

publicado em 01/08/2024

Jorge Seba e Carlão Pignatari selaram um acordo de paz (Foto: Redes sociais)

Da redação

Depois de uma série de boatos sobre a possível candidatura do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) a prefeito de Votuporanga (como noticiado com exclusividade pela coluna Anote Aí), esta quinta-feira (1) foi de reuniões na cidade envolvendo lideranças do chamado “grupão” e um acordo de paz foi selado. Carlão não será candidato e firmou apoio à pré-candidatura do prefeito Jorge Seba (PSD) à reeleição, tendo Luiz Torrinha (PL) como vice.

De acordo com o apurado com exclusividade pelo A Cidade, durante as reuniões Carlão teria chegado ao consenso de que a pacificação seria o melhor para Votuporanga e que eventuais diferenças deveriam ser colocadas de lado, em favor da cidade.