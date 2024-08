Em comemoração ao “Agosto Dourado,” a iniciativa vai destacar a importância do aleitamento materno

publicado em 14/08/2024

Em comemoração ao “Agosto Dourado,” a iniciativa vai destacar a importância do aleitamento materno (Foto: Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil)

Na próxima segunda-feira a Santa Casa de Votuporanga promove mais um Encontro de Famílias Grávidas, às 19h, no auditório do RH do Hospital. Este evento faz parte das comemorações do "Agosto Dourado," que celebra e promove a importância do aleitamento materno.

A Dra. Jôse Luiza Botton Nunes conduzirá a palestra central, abordando os cuidados essenciais e orientações sobre o aleitamento materno. O ato de amamentar é reconhecido como um dos mais eficazes instrumentos para a promoção da saúde física e mental desde os primeiros momentos de vida.

A enfermeira da Maternidade, Gessimaria Ramos, ressaltou a importância do preparo e da dedicação no cuidado ao recém-nascido. “Nosso objetivo é proporcionar às famílias um espaço para aprofundar seus conhecimentos, esclarecer dúvidas e compartilhar experiências e vivências”, afirmou Gessimaria.

Ela também destacou que a gestante deve buscar informações sobre a amamentação e dialogar abertamente sobre o tema. “Cada mulher vive uma experiência única com a amamentação e muitas enfrentam dificuldades iniciais. O sucesso do aleitamento materno é fortemente influenciado pela condição emocional da mãe e pelo apoio que ela recebe. Por isso, convidamos toda a família para participar deste encontro, pois o suporte do parceiro, dos parentes, dos profissionais de saúde e de toda a comunidade é fundamental para uma amamentação bem-sucedida,” completou.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses de vida do bebê. A partir desse período, além do leite materno, a introdução de outros alimentos é recomendada, sendo a amamentação de extrema importância para o desenvolvimento da criança até os 2 anos de idade ou mais. No Brasil, os indicadores de aleitamento materno ainda estão abaixo do recomendado pela OMS.

Quem deve participar?

O encontro é destinado a gestantes, futuros pais, familiares e todos aqueles que desejam aprender mais sobre as vantagens do aleitamento materno. Esta é uma excelente oportunidade para obter informações de qualidade, tirar dúvidas e compartilhar experiências em um ambiente acolhedor e informativo.