Com 24 segundos na propaganda eleitoral gratuita, Dalbert Mega não quis perder tempo e já apresentou sua principal proposta

publicado em 31/08/2024

Com 24 segundos na propaganda eleitoral gratuita, Dalbert Mega não quis perder tempo e já apresentou sua principal proposta (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoJá o candidato da coligação “Liberdade Patriota” (PRD e PRTB), de Dalbert Mega, foi a que ocupou o menor tempo na propaganda eleitoral gratuita, com 24 segundos no ar, mas aproveitou o espaço para já apresentar uma de suas principais propostas: zerar a conta de energia em Votuporanga.A promessa de campanha, segundo o candidato, será colocada em prática, caso ele seja eleito, por meio da geração de energia fotovoltaica.“Olá, sou Dalbert Mega, candidato a prefeito da nossa querida Votuporanga, ao meu lado o vice-prefeito, dr. Antonio Carlos Francisco. Nosso maior projeto é a geração de energia solar. A gente vai zerar a conta, deixando apenas a taxa básica. Isso é um compromisso meu com você”, prometeu.A propaganda eleitoral gratuita será retomada hoje. No rádio, os blocos para prefeito e vice serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na TV Unifev. Os programas serão de segunda a sábado e as inserções serão todos os dias. A propaganda gratuita no rádio e na televisão termina em 3 de outubro.