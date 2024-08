Sete partidos e suas lideranças participaram do ato na manhã deste sábado na presença de dezenas de apoiadores

publicado em 03/08/2024

Lideranças e apoiadores homologaram Jorge Seba e Torrinha como candidatos (Foto: A Cidade)

Da redação

A convenção do PSD, PL, PP, MDB, PSB, Podemos e Republicanos, realizada na manhã deste sábado (3) homologou o atual prefeito, Jorge Seba, como candidato à reeleição tendo Luiz Torrinha como vice. O ato envolveu as lideranças dos sete partidos e dezenas de apoiadores, além dos agora candidatos a vereadores do grupo político.

A reunião partidária contou também com a participação do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e do deputado federal Fausto Pinato (PP), além dos ex-prefeitos de Votuporanga, Junior Marão, Atílio Pozzobon e Pedrão Stefanelli, bem como lideranças empresariais como Valmir Dornelas e Carlinhos Marão, dentre outros. A participação de todos foi encarada como uma prova de que a pacificação anunciada nos últimos dias de fato ocorreu.

Em seu discurso, o prefeito e agora candidato à reeleição, Jorge Seba, que quem imaginou e torceu para que o “grupão” que o apoia rachasse, se enganou e que a prova disso estava ali, naquele evento.

“Nós podemos ter as nossas opiniões e muitas vezes divergentes, mas a democracia é composta exatamente disso. Não existe perdedores com isso, o Carlão ganhou com isso a cidade vai ganhar com isso. Estamos juntos. Que nós possamos olhar para frente e continuar avançando”, disse Jorge Seba.

Já Torrinha, agradeceu a todo o apoio que recebeu até chegar ao posto de candidato a vice e afirmou que

“Não é fácil colocar o seu nome na disputa para uma Votuporanga melhor. Quero agradecer a minha família que está aqui, que sempre me deu bons exemplos e é por isso que estou aqui, porque minha mãe me ensinou a cuidar de gente, a cuidar do próximo, e é por isso que estou aqui, para ajudar o Jorge e a Rose. Muito obrigado, Jorge e Rose, por escolherem o meu nome e podem contar comigo sempre”, concluiu Torrinha.

Além da candidatura de Jorge Seba e Torrinha, a convenção homologou também as candidaturas de 104 candidatos a vereadores. São eles:

PSD

Missionária Ednalva;

Emerson Pereira;

Engenheiro Glauber Lima;

João Ferrarez;

Ju Balbi;

Kelvelin;

Dr. Leandro;

Ligie da Água;

Lucas Moreti;

Luci Assistente Social;

Meidão;

Silvão Carvalho;

Thiago Gualberto;

Tiago Dourado;

Vilmar da Farmácia e

Curti.

**

PL

Osmair Ferrari;

Sargento Marcos Moreno;

Ortiz;

Nayara Canato;

Maraisa Rodrigues;

Fernandinho;

Caio Freitas;

Jane Oliveira;

Márcia Leão;

Jalinho;

Fernando Guerche;

Dr. Rafael Tiago;

BJ;

Débora Câmara Romani;

Thadeu Cunha; e

Mequi.

**

Podemos

Álvaro Negrini;

Aline Braga;

Leila da Vacina;

Carlos Silvério;

Natielle Gama;

Leo Sousa;

Arapinha;

Reganin;

Irmão Dejair PIB Votu;

Walter Ocamoto da Soberana;

Rui do Laboratório;

Chrytian Saraiva;

Paula do Postinho; e

Juliana Dias.

**

MDB

Daniel David;

Nilton Santiago;

Valdecir Lio;

Gaspar;

Marcelo Coienca;

Dr. Arthur;

Professor Murilo;

Pernambuco da Padaria;

Olavo Caminhão das Patinhas;

Luciano Cruz;

Ieda;

Beatriz Cavalari;

Mara Protetora;

Jecione;

Ludmila Silva; e

Lucas Almeida.

**

PP

Serginho da Farmácia;

Professor Djalma;

Jezebel;

Rudy;

Marcão Braz;

Colorido;

Sueli Friósi;

Ademir Periquito da Frulev;

Ulisses Votuporanguense;

Dedé Mix;

Rafael Cunha;

Aline Procópio;

Cássia Banco de Sangue;

Vitor Educação;

Daya; e

Claudia.

**

PSB

Cleitinho de Simonsen;

Tom Shake;

Léo Laurindo;

Jura;

Diaz;

Wellington Soares;

Rosângela Gari;

Fathi;

Lena Moreira;

Marcia Passos; e

Bento Piscineiro.

**

REPUBLICANOS

Kelsen Ângelo;

Chandelly Protetor;

Ivone Contábil Ascon;

Clebão;

Ricardo Bozo;

André da Farmácia;

Josi do Country;

Carlim Despachante;

Souza da Ambulância;

Rose do Povo;

Katiane Lima;

Sette;

Dany Bronze;

Mauro Coberturas; e