O clima esquentou na sessão de ontem à noite da Câmara Municipal de Votuporanga com Emerson Pereira e Jezebel subindo o tom

publicado em 13/08/2024

Os vereadores Emerson Pereira e Jezebel Silva bateram-boca na sessão de ontem à noite da Câmara Municipal (Foto: A Cidade)

Da redação

O clima esquentou na sessão de ontem à noite da Câmara Municipal de Votuporanga. Teve bate-boca entre os vereadores Emerson Pereira (PSD) e Jezebel Silva (PP) que subiram o tom um com o outro e com direito até a desagravo: ‘meça suas palavras antes de chamar um vereador de burro’.

A discussão começou após Jezebel, procurar a Secretaria dos Direitos Humanos para conseguir uma cadeira de rodas a um morador que sofreu amputação em uma das pernas. Ao chegar na Pasta, a vereadora afirmou que foi apresentada a uma série de cadeiras quebradas e empoeiradas.

“A pessoa falou que tinha aquelas ali, mas precisava trocar o forro, arrumar a roda, isso e aquilo, mas o que nós temos a ver com isso? Tem que correr atrás, as pessoas que estão precisando, é obrigação e dever do Poder Público ter cadeiras para oferecer para essas pessoas. Não posso pegar uma cadeira dessas e apresentar para uma pessoa que está precisando”, disparou.

Emerson Pereira, que foi secretário de Direitos Humanos, contestou a fala da vereadora e disse que ela estaria apresentando mentiras sobre a Pasta, pois não seria obrigação daquela secretaria o fornecimento de cadeiras de rodas à população.

“Não é obrigação da secretaria, é um trabalho que eles fazem gratuitamente quando recebem doações [de cadeiras de rodas] e mandam para lá. A obrigação é da Secretaria da Saúde de fornecer equipamentos de saúde, então antes de vir aqui na tribuna cobrar e falar, se reunir com o pessoal da secretaria para entender como as coisas funcionam. Temos que ter a inteligência de saber quais as reais funções de cada secretaria”, retrucou.

O clima ficou ainda mais quente quando Jezebel voltou à tribuna e disse que Emerson ficou três anos e meio na secretaria e não fez nada para reformar as cadeiras que estavam lá paradas.

“Não fez nada e hoje vem a essa tribuna falar ‘eu me disponibilizo’? Por que não se disponibilizou esse tempo que esteve lá?”, questionou Jezebel. “Eu acho que a vereadora estava dentro de seu gabinete sem fazer nada e não foi lá ver as ações que o secretário estava fazendo”, respondeu Emerson.