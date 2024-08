Evento celebra o Dia do Voluntariado e presta tributo a Benedito Sandrin, que contribuiu para a arrecadação da instituição por mais de uma década

publicado em 31/08/2024

A presidente da APAE Márcia Gianoti junto de seus colaboradores e alguns dos voluntários presentes na manhã de homenagens

Como Participar e Ajudar a APAE

Para colaborar com a APAE através das Notas Fiscais Paulistas, basta colocar os comprovantes das compras nas urnas da APAE, espalhadas por vários pontos da cidade. Outra opção, é entrar em contato com a instituição pelo telefone (17) 3426-8490 para se cadastrar como doador automático. Cada voluntário processa, em média, de 1.000 a 1.500 Notas Fiscais por dia, arrecadando cerca de R$ 10 mil por mês. Atualmente, mais de 20 instituições recebem as notas fiscais.

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa manhã da última sexta-feira, a APAE de Votuporanga, inaugurou oficialmente a nova sala de digitação de Notas Fiscais Paulista, em uma cerimônia especial que homenageou um grande amigo com mais de dez anos de serviços voluntário. Benedito Sandrin iniciou seu voluntariado na APAE em 2014, digitando notas fiscais para auxiliar na arrecadação de fundos para a instituição. A homenagem, ocorreu na semana em que é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado, reconhecendo a importância daqueles que dedicam parte de seu tempo para ajudar ao próximo.A inauguração contou com a presença da família de Benedito Sandrin, incluindo sua esposa Clara Toledo; filhos Thiago Barbieri Sandrin e Matheus Barbieri Sandrin; a nora Michele; a netinha Vivian Toledo; e a enteada Paula Toledo. Também estiveram presentes e foram homenageados os voluntários que colaboram com a digitação das Notas Fiscais Paulistas destinadas à APAE.Para a presidente da APAE, Márcia Gianoti, a contribuição dos voluntários é fundamental, pois uma parte significativa da arrecadação financeira da entidade provém das Notas Fiscais digitadas, o que auxilia na cobertura de custos e na expansão dos serviços oferecidos. Márcia destacou a irreverência e o caráter único de Sandrin, ressaltando a importância de cada voluntário no cotidiano da instituição.Durante a cerimônia, a colaboradora Tássia Moura fez um discurso emocionado em homenagem a Sandrin, destacando o impacto positivo que ele teve na vida de todos ao seu redor. “Ao meu amigo Benedito Sandrin, carinhosamente chamado de meu velhinho. Como foi bom fazer parte da sua vida, apesar das limitações, sempre acompanhado de sua fiel bengala. Meu amigo, que todos os dias visitava a sala 9, tomava um café e conversava”, relembrou Tássia.Tássia também mencionou os temas de conversa diários entre Sandrin e a equipe, como suas histórias sobre a família, festas, receitas e até mesmo a fabricação de cachaças. Ela encerrou seu discurso mencionando a última mensagem de Sandrin: “Amiga, não se preocupe, vai ficar tudo bem”.A esposa de Benedito Sandrin, Clara, expressou sua gratidão e emoção pelo exemplo de humildade e compaixão deixado por seu marido. “Era um exemplo de humildade, respeito e compaixão. Cada dia era uma nova história, sempre compartilhando as virtudes das pessoas. Jamais esquecerei desta instituição e de todos. A morte deixa uma dor que ninguém pode cessar, mas o amor deixa memórias que ninguém pode apagar”, concluiu Clara.