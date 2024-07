Após conversar com moradores, o vereador Emerson Pereira solicitou a instalação de ponto de ônibus no Residencial Figueiras

publicado em 31/07/2024

Após conversar com moradores, o vereador Emerson Pereira solicitou a instalação de ponto de ônibus no Residencial Figueiras (Foto: Assessoria)

O vereador Emerson Pereira utilizou suas redes sociais para pedir que sejam instalados pontos de ônibus no loteamento Parque Residencial Figueiras, que fica no final da rua Minas Gerais, na zona Sul de Votuporanga. A solicitação visa atender a uma antiga demanda dos moradores, que enfrentam dificuldades para acessar o transporte público de forma segura e conveniente.

Emerson gravou um vídeo relatando que o bairro está bonito e bem estruturado, mas que necessita da respectiva melhoria. Ele ouviu o munícipe Edino, que reside no local. “Aqui está difícil para a gente transitar a pé, muitos não têm carro. A Prefeitura tem que mandar um ônibus porque está muito dificultoso para gente ir trabalhar”, disse.

O vereador explicou que trabalhará, juntamente com o prefeito Jorge Seba, para que seu pedido seja atendido. “Acredito que a instalação de ponto de ônibus no respectivo bairro beneficiará a comunidade, proporcionando maior conforto e segurança para os usuários do transporte público, especialmente para os idosos, crianças e pessoas com deficiência. Além disso, contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana, incentivando o uso do transporte coletivo e reduzindo o número de veículos particulares nas vias”, completou.