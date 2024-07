A profissional foi convidada pela Secretaria Municipal da Educação para abordar a importância da saúde mental no ambiente educacional

publicado em 13/07/2024

Psicóloga Rosemary de Souza Morais ministrou palestra na Câmara

Daniel Marques

A Câmara Municipal de Votuporanga foi palco da palestra “Saúde mental na educação – Sentido da vida”, ministrada pela psicóloga clínica Rosemary de Souza Morais, na manhã de ontem. Especialista em psicologia da saúde, psicopedagogia e psicoterapia ABA, a profissional foi convidada pela Secretaria Municipal da Educação para abordar a importância da saúde mental no ambiente educacional.

Destinada ao corpo técnico da Secretaria da Educação, a palestra contou com a presença do secretário Marcelo Batista, que lidera a pasta. Acompanhada por sua equipe, Rosemary de Souza Morais trouxe consigo Taís Sousa, graduada em Acompanhamento Terapêutico, Tamires Costa, graduada em Pedagogia, Renata Xavier, graduanda em Terapia Ocupacional, e Heloísa Ramos, graduanda em Nutrição.

“Falamos sobre ressignificar o sentido da vida. Nós passamos por uma Pandemia, e as pessoas adoeceram, não só fisicamente, mas psicologicamente também; então, quis fazer uma reflexão sobre quem você é e como está sua saúde mental”, comentou.

Segundo a especialista, ao tentar ressignificar o sentido da vida, muitas vezes surgirão os questionamentos: quem somos, o que somos, para onde vamos, quais são nossos valores éticos, morais e profissionais, as nossas crenças, as nossas escolhas. “É importante saber que não existe mágica, que alguns ciclos precisam ser fechados, e precisamos ter disposição e maturidade para mudarmos a forma de ver a vida, focando em compreender as pessoas e nós mesmos. E essa mudança de perspectiva começa com uma pergunta mais acolhedora, que é: o que aconteceu com você?”.

O evento atraiu um grande número de participantes, interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o impacto da saúde mental no processo educativo e o papel dos educadores na promoção do bem-estar dos estudantes. “Independentemente do que estiver acontecendo, nós precisamos realmente ressignificar o sentido da vida e sermos o mais íntimo possível de nós mesmos, tentando sempre identificar e conhecer a si mesmo, sempre sendo sincero consigo mesmo”, concluiu Rosemary.

Clínica Integrada M & M (Morais e Melegatt)

Rosemary de Souza Morais – Psicóloga clínica, especialista em psicologia da saúde, psicopedagoga e psicoterapeuta ABA

Giselli Melegati – Fonoaudióloga especialista em ABA – Analise do Comportamento Aplicada

Rua Ponta Porã, 3.190 – Bairro Santa Luzia (ao lado da igreja de Santa Luzia)