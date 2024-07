A vítima era eletricista e moradora do bairro Pozzobon em Votuporanga

publicado em 06/07/2024

Hawesley da Silva Santos, de 38 anos, foi a vítima do acidente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente na vicinal Antônio José da Silva, que liga Votuporanga a Álvares Florence, resultou na morte do motorista, inicialmente identificado como, Hawesley da Silva Santos, de 38 anos, na manhã deste sábado (6). A vítima era eletricista e moradora do bairro Pozzobon em Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu no km 04 da vicinal, próximo à divisa com Votuporanga. Hawesley, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, teria perdido o controle da direção do veículo, que capotou várias vezes antes de colidir contra uma árvore. A força do impacto foi tamanha que o motorista foi arremessado para fora do carro, falecendo instantaneamente no local.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem constataram o óbito do motorista. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga, onde passará por exames necroscópicos.

A Perícia investiga as causas do acidente. Fatores como velocidade, condições da via e possíveis falhas mecânicas estão sendo analisados para determinar o que levou o motorista a perder o controle do veículo.