Nesta nova fase das oitivas, o réu, Rodrigo Marques, será ouvido e outras testemunhas envolvidas no caso também darão suas versões

publicado em 06/07/2024

Novas testemunhas sobre o caso do cantor Gustavo Caporalini serão ouvidas dia 17 (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A Justiça de Votuporanga irá reiniciar, no próximo dia 17 de julho, a coleta de depoimentos e ouvir novas testemunhas sobre o caso do cantor sertanejo Gustavo Caporalini, de 39 anos, que foi morto a tiros em fevereiro deste ano. Designada pelo juiz Vinícius Castrequini Bufulin, da 2ª Vara Criminal, a nova audiência contará também com o depoimento do réu, Rodrigo Marques.

Esta nova etapa das oitivas está prevista para iniciar às 9h30, o réu responde pelos crimes de homicídio qualificado, dupla tentativa de homicídio e também lesão corporal contra a ex-companheira. Somente após o interrogatório somente após o interrogatório do réu o juiz pode decidir se o pronuncia (determina o julgamento pelo Tribunal do Júri) ou o absolve.

De acordo com a denúncia, Gustavo foi vítima de um crime passional. O Ministério Público sustenta que a motivação do crime foi o relacionamento amoroso com cantor com a ex-mulher do réu.

No dia do crime, de acordo com o MP, Rodrigo foi até a casa do cantor armado e fingiu ser policial para que ele saísse do imóvel para conversar com ele. No portão da casa, ele teria começado a atirar contra a vítima e seus familiares, fugiu em seguida. Ele foi preso em Campina Verde (MG) e aguarda o julgamento do processo na prisão.