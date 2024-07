Desde a criação da Diocese de Votuporanga, já era um desejo a construção de uma sede administrativa

publicado em 20/07/2024

Diocese de Votuporanga inicia a construção da Cúria Diocesana (Foto: A Cidade)

Da redação

A Diocese de Votuporanga, que celebra hoje oito anos de criação, irá aproveitar o período de comemorações para anunciar à comunidade o início da construção da Cúria Diocesana (sede administrativa da Diocese), que até então funciona junto do escritório da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Os detalhes sobre o projeto, aliás, serão apresentados à imprensa na próxima terça-feira (23), pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Desde a criação da Diocese de Votuporanga, já era um desejo a construção de uma sede administrativa, mas o projeto acabou sendo adiado devido à pandemia. Com a finalização da construção, a administração da Diocese será transferida para o novo local.

A Cúria será construída em um terreno de 2.281,50 m², de frente para a rua Alagoas, esquina com as ruas Argentina e Guerche. O imóvel será edificado com área total projetada de 1.268,07 m².