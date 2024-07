Anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (30/7) em entrevista coletiva à imprensa

publicado em 30/07/2024

Dalbert Mega anuncia Dr. Antônio Carlos Francisco (Foto: A Cidade)

O juiz aposentado, ex-diretor do Fórum da Comarca e ex-vereador Dr. Antônio Carlos Francisco, filiado ao PRTB, foi anunciado em entrevista coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (30/7), na sala de reuniões do Auto Posto Patriota, na região central de Votuporanga, como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa que terá o empresário Dalbert Mega, do PRD, concorrendo ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 6 de outubro.No anúncio, Dalbert mega fez questão de ressaltar que a escolha do vice na chapa ocorreu de maneira pacífica, destacando inclusive os nomes de pré-candidatos que chegaram a ser cotados e participaram do processo, como o vereador Cabo Renato Abdala, o empresário João Garcia, o ex-vereador Walter José dos Santos, o Wartão, entre outros. “Fazemos questão de destacar que aqui há muita união. Os interesses da cidade estão acima de qualquer ganho pessoal”, destacou Mega.Sobre o vice, Mega destacou o impressionante currículo do juiz aposentado e ex-vereador Antônio Carlos Francisco. “Trata-se de uma pessoa que muito contribui com a sua sabedoria, sua serenidade e caráter. Um pré-candidato a vice que traz uma carreira limpa, respeitada. Alguém que respeita e defende as nossas famílias e a nossa comunidade”.Por sua vez, o Dr. Antônio Carlos agradeceu pelo voto de confiança dos correligionários. “Será uma experiência enriquecedora. Espero poder estar à altura para contribuir com o melhor para nossa querida Votuporanga”, completou.Também na entrevista coletiva foi anunciada a data e local da convenção partidária da chapa. Será no próximo sábado, dia 3 de agosto, às 16h, no Cremil, localizado na avenida República do Líbano.