O caso aconteceu ainda na manhã desta segunda, no quintal do sítio da família, que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha

publicado em 15/07/2024

O caso aconteceu ainda na manhã desta segunda, no quintal do sítio da família, em Tanabi (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em meio a repercussão do caso que deixou um idoso gravemente ferido em Macaubal, uma criança, de

apenas 2 anos, nesta segunda-feira (15), morreu depois de ser atacada pelo cachorro da própria família, um Rottweiler, em Tanabi. O caso aconteceu ainda na manhã desta segunda, no quintal do sítio da família, que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha.

De acordo com a ocorrência, a criança, identificada como Eleandro

estava no sítio na companhia do pai e do avô, que se encontravam em outras áreas da propriedade rural no momento do ataque. Por razões ainda desconhecidas, o cachorro atacou a criança. A vítima sofreu ferimentos graves no pescoço, braços e pernas. Apesar dos esforços dos familiares em socorrê-la à Santa Casa de Tanabi, ela chegou ao hospital sem vida.



“A criança chegou em parada cardiorrespiratória, apresentando lacerações nos membros superiores, inferiores e no pescoço. De imediato, a equipe médica de plantão iniciou os primeiros atendimentos. Apesar das estratégias, a criança não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto para os procedimentos periciais necessários. A Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi se solidariza com os familiares e amigos da criança neste momento de dor”, diz a nota do hospital.

O Rottweiler, descrito pelos familiares como um cão dócil e parte da família, sempre brincava com a criança.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, enquanto a perícia iniciou investigações para determinar as circunstâncias do ataque. O corpo da criança está na Santa Casa de Tanabi e será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Preto para os procedimentos legais antes do velório e sepultamento.

