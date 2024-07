O homem chegou a ser encaminhado para Votuporanga, mas devido à gravidade dos ferimentos ele foi levado para o HB em Rio Preto

Mais dois cães adultos foram sacrificados, a pedido da esposa do tutor, por medo de que novos ataques acontecessem (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Após um idoso ser atacado e estar hospitalizado em estado grave em São José do Rio Preto, um filhote de pit bull foi morto a pauladas por moradores e mais dois cães adultos foram sacrificados, a pedido da esposa do tutor, por medo de que novos ataques acontecessem no bairro São Vicente de Paula, em Macaubal.

Os cães, que pertenciam a um homem atualmente preso por tráfico de drogas, estavam fechados em um cômodo da casa. Eles escaparam ao pular um muro quebrado e invadiram a residência do idoso, onde ocorreu o ataque. Testemunhas que presenciaram a cena intervieram e ajudaram a socorrer a vítima.

Durante o ataque, o filhote foi morto a pauladas pelos moradores, na tentativa de salvar o idoso. Os dois cães adultos foram posteriormente sacrificados a pedido da esposa do tutor, que temia novos ataques.

O idoso foi inicialmente levado para atendimento médico em Macaubal e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para a Santa Casa de Votuporanga. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto, onde permanece internado.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e omissão de cautela na guarda dos animais. As autoridades estão investigando o caso.