Projeto contra a doação de esmolas em Votuporanga irá voltar a ser discutido na sessão de segunda-feira

publicado em 22/06/2024

Projeto contra a doação de esmolas voltará a ser discutido (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga irá voltar a discutir na segunda-feira (24), última sessão ordinária antes do recesso legislativo de meio de ano, o projeto de lei de autoria dos vereadores Emerson Pereira (PSD) e Sueli Friósi (PP), que busca a criação de uma campanha socioeducativa para a população não doar esmolas. Batizada de "Não dê Esmolas, dê Oportunidade", a proposta chegou a ser colocada em votação no início do mês, mas acabou retirada de pauta por um pedido de vista.O projeto já havia sido discutido em outras oportunidades, mas agora ganhou força diante do aumento no número de moradores em situação de rua no município. Casos de violência, ameaças e depredação do patrimônio público geraram apoio popular à iniciativa, que busca desmotivar a doação de esmolas por meio de campanhas socioeducativas.Ao ser colocada em votação no início do mês, no entanto, a proposta levou alguns vereadores à tribuna, principalmente para esclarecer que não se trata de uma proibição de dar esmolas, mas sim de educar a população a não estimular a prática de mendicância na cidade. Outros, porém, se manifestaram contrários à iniciativa, alegando que a doação vem do coração e não deve sofrer a influência de terceiros, tampouco do Poder Público.Na ocasião, Sueli e Emerson defenderam seu projeto e, inclusive levaram vídeos de empresários e comerciantes, principalmente da região central do município, que declararam o seu apoio ao projeto. O vereador Serginho da Farmácia (PP), porém, pediu vistas alegando que o nome da campanha é muito agressivo, pois poderia desmotivar doações para pessoas que realmente precisam.Diante dos argumentos os vereadores aprovaram o pedido de vistas por duas sessões. Durante o período fora de discussão, os autores apresentaram uma emenda ao projeto para promover a adesão espontânea dos estabelecimentos comerciais à campanha socioeducativa e não mais a sua imposição, bem como prever a possibilidade de o material informativo ser fornecido pela Associação Comercial de Votuporanga aos seus associados, conforme um acordo firmado com a própria associação em reunião onde ficou consignado o apoio da instituição ao projeto.Superado o período, a proposta foi pautada novamente pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB) e agora os vereadores terão que decidir pela aprovação ou rejeição em plenário.