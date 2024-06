A Rumo Logística, empresa responsável pela linha férrea na região, está finalizando a transposição na avenida República do Líbano, que conectará essa avenida ao bairro Sonho Meu e áreas adjacentes

publicado em 13/06/2024

O vereador Emerson Pereira ouviu alguns moradores que se disseram preocupados com o fechamento do acesso (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Emerson Pereira (PSD) levou à tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga a preocupação dos moradores da zona Sul da cidade em relação às mudanças na linha férrea que visam eliminar conflitos urbanos. A Rumo Logística, empresa responsável pela linha férrea na região, está finalizando a transposição na avenida República do Líbano, que conectará essa avenida ao bairro Sonho Meu e áreas adjacentes.

Segundo o parlamentar, porém, muitos moradores estão preocupados com a possibilidade de fechamento da via de acesso atual da avenida Conde Francisco Matarazzo em direção à avenida Fábio Cavalari, nas proximidades do Ecotudo Sul e do Mercado Dona Nena. Emerson Pereira ouviu moradores, comerciantes e trabalhadores da área, que expressaram sua preocupação com o possível fechamento do acesso, pois irá aumentar a distância a ser percorrida para acessar o bairro.

Uma moradora, em particular, opinou a favor de manter o acesso, justificando que, caso contrário, a alternativa seria "rodear" o quarteirão, fazendo um longo desvio até o novo acesso pela avenida República do Líbano.

Emerson Pereira destacou a importância do desenvolvimento da zona Sul e o avanço das obras, previstas para serem concluídas em agosto, mas ressaltou a necessidade de estudar a possibilidade de manter o acesso atual que facilita o transporte.