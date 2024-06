Pensando em trazer dicas aos leitores, a equipe do A Cidade foi para as ruas do comércio e conversou com lojistas para fazer um balanço sobre as vendas dessa data especial para os namorados

publicado em 12/06/2024

Pensando em trazer dicas aos leitores, a equipe do A Cidade foi para as ruas do comércio e conversou com lojistas (Foto: A Cidade)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Como todo o bom brasileiro deixa tudo para a última hora, o comércio de Votuporanga tem expectativa que a procura por presentes siga alta até às 18h desta quarta-feira (12). Pensando em trazer dicas aos leitores, a equipe do A Cidade foi para as ruas do comércio e conversou com lojistas para fazer um balanço sobre as vendas dessa data especial para os namorados.

Lojas físicas relatam que a procura do cliente começa nas redes sociais. Foi o que disse o florista, Rodolfo Hadad. “Nosso movimento está sendo muito grande através das redes sociais. Posso dizer que hoje 60% do nosso movimento é por meio da rede social, nas nossas postagens nas páginas da floricultura eu explico tudo certinho, falo todos os produtos da loja, consigo divulgar o material, e as pessoas já chamam na loja sabendo o que querem”, explicou

Na loja Remoli, Mônica Moretti atende clientes à procura do presente para a pessoa amada desde o último sábado (8), que o comércio trabalhou até às 18h, mas acredita que o movimento será intenso hoje. “O pessoal acostuma deixar para última hora, acredito que até às 18h, vai ter cliente em busca de presente. Dia dos Namorados é uma data muito especial, o pessoal pode resolver em cima da hora, mas não deixa de presentear”, completou.