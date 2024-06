As vagas em disputa são para os cargos de e professor (PEB I e PEB II) e Técnico em Educação (acompanhamento de alunos autistas ou especiais)

publicado em 13/06/2024

Candidatos inscritos para o processo seletivo da Secretaria da Educação de irão fazer as provas no Campus Centro da Unifev, domingo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga marcou para o próximo domingo (16) as provas do processo seletivo que visa a contratação de funcionários para atuarem na secretaria da Educação por tempo determinado. As vagas em disputa são para os cargos de e professor (PEB I e PEB II) e Técnico em Educação (acompanhamento de alunos autistas ou especiais).

Os testes de conhecimento serão aplicados, no Campus Centro da Unifev, no período manhã (com fechamento dos portões às 9h15), para os candidatos ao cargo de professor e à tarde (com fechamento dos portões às 14h15) para os postulantes às vagas de técnico. Ao todo, 1.110 pessoas se inscreveram, sendo 610 para PEB I e PEB II e mais 500 para o cargo de nível médio.

Os editais de convocações foram publicados em edição extra do Diário Oficial Eletrônico e a listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos pode ser consultada no site da empresa organizadora, o www.institutoindepac.org.br .