publicado em 21/06/2024

São 35 vagas disponíveis a interessados com idade a partir de sete anos; inscrições serão efetivadas momentos antes do início (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No próximo sábado (22), a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá, gratuitamente aos amantes da sétima arte, a oficina "O Fantástico Mundo dos Filmes de Curta-Metragem", que disponibiliza 35 vagas e é uma parceria com o Pontos Mis e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.A oficina será ministrada, das 15h30 às 19h30 na sala de cinema do Parque da Cultura, pelo cineasta e coordenador de oficinas e mostras audiovisuais Christian Saghaard e os interessados, com idade a partir de sete anos, deverão se inscrever momentos antes do início.Durante a realização os participantes irão assistir a uma sessão de curtas e, após, discutirão a linguagem audiovisual utilizada. Também serão produzidas cenas gravadas pelos próprios alunos com adaptação das cenas dos curtas às circunstâncias do espaço onde será realizada a oficina e a exibição dessas cenas serão exibidas no encerramento da capacitação.Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.