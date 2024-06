Serão disponibilizadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II

publicado em 05/06/2024

Serão disponibilizadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II (Foto: Divulgação Prefeitura)

Captar uma foto com enquadramento, iluminação e composição adequados são fundamentais para o engajamento de conteúdo na internet. Tendo essa visão, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abre vagas para o curso de Fotografia para Redes Sociais. As inscrições devem ser feitas de 4 a 7 de junho, presencialmente, no Parque da Cultura, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, das 8h às 16h.A capacitação é destinada para quem atua ou pretende atuar nas áreas de fotografia, comunicação e marketing, e público em geral que deseja publicar fotos nas redes sociais.Serão disponibilizadas 25 vagas para pessoas a partir de 16 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II. As aulas serão realizadas no Parque da Cultura, previstas para ocorrerem de segunda a quinta-feira, de 1 a 15 de julho. Para realização da matrícula é necessário que os interessados apresentem RG e CPF.Durante a capacitação, os interessados aprenderão técnicas dos processos fotográficos com o intuito de usar as imagens para uma comunicação mais assertiva nas redes socias. Entre os assuntos abordados estão: Iluminação, composição, posicionamento e angulação de câmera; Criar um perfil em rede social alinhado com seu direcionamento pessoal ou profissional; Identificar, acompanhar e utilizar as ferramentas e tendências das redes para impulsionar suas fotografias e seu perfil; Criar conteúdo relevante para rede social por meio da fotografia; Utilizar recursos do smartphone para tornar as fotos mais atrativas; Reconhecer as mecânicas de engajamento de uma rede social; Tratamento e finalização de arquivo para redes sociais.Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.