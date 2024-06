Os convocados devem ficar atentos à data e horário de apresentação; confira os nomes de todas as pessoas aprovadas

publicado em 04/06/2024

A Prefeitura de Votuporanga convocou aprovados em concursos público e processo seletivo (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com o propósito de reforçar o seu quadro de servidores, a Prefeitura de Votuporanga convocou mais de 50 pessoas aprovadas em concursos públicos e processo seletivo. Os convocados devem ficar atentos à data e horário de apresentação.

Aprovada no Concurso Público nº 001/2020, Luciana Cristina Vioto Queiroz foi convocada para o cargo de técnica em saúde II. Outras oito pessoas aprovadas no Concurso Público nº 002/2022 foram convocadas para a função de educador infantil. São elas: Mariana Inara da Silva Oliveira, Beatriz de Oliveira Garcia, Larissa Goncalves, Milene Ferreira Araújo, Elaine Moreira de Lima Carvalho, Anna Leticia Ortiz Braga, Thays Sales Oliveira e Fabiana Cristina Vieira da Silva.

Já Vanessa Mara de Oliveira, aprovada no Concurso Público nº 003/2022, foi chamada para o cargo de assistente social I.

Inara Alice Berti, que prestou o Concurso Público nº 004/2023 para o cargo de técnica do executivo VIII (administração geral I), também foi chamada. Do mesmo concurso foram convocadas sete pessoas para o cargo de técnico do executivo XIV (administração geral III). São elas: Felipe Ramalho de Oliveira, Danilo Pedro Souza Carrilho, Antonio Flavio Ferreira da Silva, Fabio Raimundo Gomes, Ana Carolina Zolyoni Rodrigues Haddad, Leticia Lopes Isiara e Juliana dos Santos Fiorentino Dezan.

A Administração Pública também convocou mais de 30 pessoas aprovadas no Processo Seletivo nº 02/2022 para professor de educação básica I: Camila Goncalves de Souza, Thaina Parisi Trento, Rosemeire Goncalves, Efigenia Laura Andrade, Luana da Silva Rocha, Yasmin de Souza Zutin, Marcela Fregonez Dudri, Brendha Franham, Mariana Silva Maia, Emerson Vieira da Silva, Marilu Ricardo Theodoro, Lissa Beatriz Carneiro Martins, Maria Thays Nascimento Oliveira, Rosiane Aparecida Caselli, Izabel Nascimento Leite, Eva Aparecida Moreira, Thamires Brumato Figueiredo, Yandara Caroline da Silva, Maria Eduarda de Souza Thomaz, Franciele Caroline Perez de Oliveira, Eulinda de Fatima Sormani, Tamara Bolonha Sabatin, Ariane Ellen Nogueira Ferreira, Cintya dos Santos Topan, Angelica Elias de Oliveira Alves, Priscilla de Fatima Fernandes Giovanini, Maryangela Mayra Ferreira Munhoz, Ivoneide de Farias Marinoto, Deive Antonia Barreto, Rosangela Correa Polvere, Roselaine Aparecida Silva Alves, Patricia Guilherme da Silva, Monique Cristina Dias Pivato e Monica Trindade.