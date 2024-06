Interessados em contribuir podem enviar suas propostas de melhorias através do site da Prefeitura de Votuporanga de forma fácil e rápida

publicado em 21/06/2024

As propostas da população poderão ser incluídas PPA 2022-2025, LDO de 2025 e Lei Orçamentária Anual de 2025 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga recebe, até o dia 30 de junho, sugestões da população para compor o orçamento de 2025. Interessados em contribuir podem enviar suas propostas de melhorias através do site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br).

As propostas da população poderão ser incluídas no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, como também na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025.

O PPA, a LDO e a LOA são as três leis elaboradas pelo Poder Executivo que integram o Orçamento Municipal, sendo o PPA elaborado em intervalos a cada quatro anos e alterado anualmente, a LDO e a LOA elaboradas anualmente. As três peças são estreitamente ligadas entre si, formando o planejamento e orçamento, reconhecido pela Constituição Federal, que deve ser adotado pelos Municípios, Estados e pela União.

As leis orçamentárias determinam como os recursos públicos são arrecadados e distribuídos para atender às necessidades da população e garantir o funcionamento adequado dos serviços e infraestrutura municipais. Em uma cidade, o orçamento público influencia diretamente em áreas como saúde, educação, segurança, transporte, habitação, saneamento básico, entre outras. Por meio do orçamento, são definidos os investimentos em obras públicas, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e prestação de serviços essenciais à comunidade.

Como enviar