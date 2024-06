Maquete do empreendimento foi exibida nesta semana na Expo Shopping e Franchising Expo, maiores feiras do Brasil do setor

publicado em 29/06/2024

Maquete do Votuporanga Shopping (Foto: Divulgação Abrasce/ YUCA_BRASIL)

Da redaçãoA CVPar Business Capital, holding que assumiu - por meio da Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -, o comando do esqueleto das futuras instalações do shopping de Votuporanga, anunciou oficialmente a retomada das obras no local e, inclusive, apresentou nesta semana o empreendimento nas duas maiores feiras do setor no Brasil, a Expo Shopping e a Franchising Expo. O nome do centro de compras também mudou e se chamará “Votuporanga Shopping” e não mais North Shopping, como previa o projeto anterior, lançado 11 anos atrás.A informação foi confirmada com exclusividade aopor Marcos Semenzin, sócio-diretor da empresa Semma Group - Soluções para Shopping e Varejo, responsável pelo planejamento e comercialização do empreendimento. Segundo o executivo a previsão é de que o centro de compras seja inaugurado no segundo semestre de 2026.“A ideia é inaugurar no final de 2026. Hoje esse empreendimento é só da CVPar, já estão entrando alguns sócios e a CVPar está se estruturando para retomar as obras e inaugurar. A Expo Shopping, como o nome já diz, é uma feira exclusiva para shoppings e lá fizemos a exposição da maquete e do material do shopping. Concomitante a essa feira existe a Franchising Expo, que tem mais de 400 empresas expondo, onde tivemos o contato também com as franquias que tem interesse de entrar em Votuporanga”, disse Semenzin.A nova planta do Votuporanga é assinada pelo conceituado arquiteto Jayme Lago Mestieri, um dos grandes nomes da arquitetura de varejo no país. São 32,4 mil metros quadrados de área construída com 1.160 vagas de estacionamento e mais de 110 lojas satélites, além de duas operações para megalojas e 16 operações para a praça de alimentação, supermercado, cinema, academia e games.Como noticiado com exclusividade pelo, a CVPar, por meio da Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, assumiu definitivamente o comando das estruturas até agora levantadas no futuro shopping local, após uma batalha judicial de mais de três anos com a antiga proprietária, S.G. Construções e Incorporações Imobiliárias. Na ocasião, as duas empresas chegaram a um acordo e peticionaram o encerramento do processo junto ao Tribunal de Justiça.“Essa era uma dificuldade que tinha e que foi superada agora, o que pode facilitar novos investimentos. Agora temos segurança jurídica para isso”, disse o advogado do grupo Jader Albuquerque Maranhão de Oliveira Junior, em contato exclusivo com o A Cidade à época.Desde então, os novos donos iniciaram o processo para retomada das obras e captação de investidores, o que parece ter se concretizado agora. A CVPar Business Capital atua na área de crédito e recebíveis, além de possuir uma forte atuação no ramo imobiliário por meio da CV Real Estate, com investimentos diretos na aquisição de imóveis ou por meio de serviços de estruturação de financiamentos imobiliários.Trata-se de um hub de negócios, com mais de R$ 850 milhões de ativos sob gestão e R$ 3 bilhões em recebíveis. Desde o início das suas operações, a empresa já transacionou R$ 6 bilhões em cerca de 800 mil operações, segundo a Forbes.