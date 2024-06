Ela foi eleita por aclamação em Assembleia Geral Ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (19)

publicado em 19/06/2024

Natália Fonseca De Haro (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo antecipado pelo jornal A Cidade, a Associação Comercial de Votuporanga tem uma mulher como presidente pela primeira vez em 77 anos de história. Trata-se de Natália Fonseca De Haro, que era diretora de marketing da ACV. Ela foi eleita por aclamação em Assembleia Geral Ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (19), na sede da Associação.Na reunião, houve ainda a leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior; e apresentação, discussão e votação do relatório de contas de resultado do exercício. Também foi eleita a nova diretoria e os conselhos consultivo e fiscal da entidade para o próximo mandado, no período de julho de 2024 a junho de 2025. Natália ocupa a cadeira do atual presidente Glauco Fernando Ventura da Costa.Nova diretoriaPresidente: Natália Fonseca De Haro1º vice-presidente: Glauco Ventura2ª vice-presidente: Elza Mara Pignatari PinzanSecretário-geral: Carlos Humberto Tonanni MarãoSecretário adjunto: Ivo Henrique MatavelliTesoureiro geral: Carlos Eduardo Ramalho MattaTesoureiro adjunto: Valdecir MerlottiDiretor administrativo: Guilherme SantanaDiretor administrativo adjunto: Alessandro SimonatoDiretor jurídico: Celso Penha VasconcelosDiretor eventos: Luisa Paschoaleto MartimDiretor marketing: Osmar LoquetiDiretor patrimônio: Fábio Antônio PereiraDiretor TI: Marcos Gerolamo Aureliano