O A Cidade conversou com a proprietária da escola de dança, Helen Gorga, que se mostrou entusiasmada para essa edição

publicado em 29/06/2024

Escola de Dança Alma Gêmea apresentará a 27ª edição do seu espetáculo (Foto: Alma Gêmea)

Thábata WaidemanEstagiária sob supervisãothabata@acidadevotuporanga.com.brNeste ano, a Escola de Dança Alma Gêmea se prepara para apresentar a 27ª edição do seu tradicional espetáculo de dança, que carrega o tema "Viajar sem Sair do Lugar". A apresentação é uma releitura do 11º festival de dança realizado em 2008, com uma proposta renovada e que promete encantar o público com uma viagem pelo mundo através da arte da dança amanhã e segunda-feira (1º).A reportagem doconversou com a proprietária da escola de dança, Helen Gorga, que se mostrou entusiasmada para essa edição. “Essa é a releitura do nosso 11º festival de dança, que realizamos pela primeira vez em 2008. Decidimos dar uma nova roupagem a ele, mantendo a tradição viva, enquanto trazemos algo novo para nossa comunidade”, contou.Tradicionalmente, o festival acontecia no final do ano, mas a organização resolveu dar uma nova dinâmica ao evento. No calendário, as atrações da escola de dança aconteciam entre novembro e dezembro, agora acontecem no início do segundo semestre, o que demanda um desafio grande para toda a equipe, desde professoras às alunas.A dança é uma linguagem e expressão corporal que conecta pessoas de todas as idades e origens, transmitindo emoções e histórias.“Todos os nossos alunos, a partir dos 3 anos de idade, estão participando. Temos uma variedade incrível de estilos: ballet clássico, flamenco, hip hop, ballet contemporâneo, dança do ventre, sapateado, acrobacia. É um verdadeiro festival de culturas através da dança. Cada turma deste ano vai representar um país diferente, como França, Itália, Portugal, Estados Unidos, Cuba. É uma jornada pelo mundo através da dança, sem nenhum contexto político envolvido, apenas celebrando a diversidade e a beleza de cada cultura”, destacou Helen.O espetáculo terá uma hora de duração, com duas sessões por dia, às 18h07 e 20h27, para facilitar a organização, tanto das bailarinas quanto do público. Os ingressos estão à venda na secretaria da Alma Gêmea e também pelo site Guichê Web, por R$ 28 reais. Os lugares são limitados para garantir o conforto de todos.Cada elenco carrega sua singularidade, com iniciantes da dança e com alunos de longa data. “O festival é um momento muito especial para nós. Não apenas para os alunos, que estão ansiosos para mostrar o que aprenderam e superar desafios, mas também para as famílias, que veem o quanto seus filhos cresceram e se desenvolveram através da dança. É uma experiência emocionante para todos, especialmente para as crianças que estão estreando nos palcos” afirmou a proprietária.Celebração de talento e criatividade por meio da arte da dança, assim a escola de dança segue reafirmando seu papel e marcando presença na agenda cultural da cidade.“Convidamos a todos para participar desta celebração cultural e emocional conosco. O festival é uma oportunidade única para celebrarmos juntos o talento, a criatividade e a união que a dança proporciona. Estamos ansiosos para compartilhar este momento especial com nossa comunidade”, finalizou Helen.