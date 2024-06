Segundo a polícia, o homem, identificado como A.E.N.S., de 29 anos, é morador da rua Leonardo Commar, no Bairro Pozzobon

publicado em 22/06/2024

O suspeito já vinha sendo investigado há algum tempo por seu envolvimento no tráfico de drogas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em uma operação de combate ao tráfico de drogas, policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam em flagrante, na tarde de anteontem, um homem de 29 anos, identificado como A.E.N.S., morador da rua Leonardo Commar, no Bairro Pozzobon. O suspeito já vinha sendo investigado há algum tempo por seu envolvimento no tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a operação foi desencadeada a partir de novas informações obtidas pelas investigações. No início da tarde, as equipes da Dise se posicionaram nas proximidades da residência do investigado e o abordaram quando ele estava prestes a sair com sua motocicleta.

Durante as buscas na casa do suspeito, os Policiais Civis encontraram uma quantidade grande de entorpecentes, quatro tijolos de maconha, seis porções de maconha, dois tabletes de cocaína, três porções de cocaína, um tablete de crack, três porções de crack, duas balanças digitais e um telefone celular.

A maconha apreendida poderia render aproximadamente 970 porções para venda, a cocaína, cerca de 3.300 porções, e o crack, 3.500 porções, segundo estimativas da polícia.