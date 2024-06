Os recursos são oriundos do Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari e do deputado federal Marcos Pereira

publicado em 19/06/2024

Vereadores aprovaram uma abertura de crédito de R$ 6 milhões para mais investimentos no programa de recapeamento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira (17), por unanimidade, a abertura de um crédito adicional junto ao orçamento municipal no valor de R$ 6 milhões para uma nova etapa do programa “Asfalto Novo”, que já recapeou dezenas de ruas pelos quatro cantos da cidade. A estimativa é de que, com esses recursos, até o fim do ano mais de 50% de todas as ruas da cidade sejam recuperadas.

Os recursos são oriundos do Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), intermediado pelo presidente municipal do Republicanos e secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto.

“Com mais este recurso vamos dar sequência ao nosso Programa Alfalto Novo que já contabiliza mais de 1,1 mil quarteirões revitalizados, agradeço os deputados Carlão Pignatari e Marcos Pereira por intermediarem mais esta conquista para o nosso município para continuarmos fazendo com que Votuporanga seja uma cidade cada vez melhor para se morar”, agradeceu o prefeito Jorge Seba.

De acordo com a Prefeitura, dentre as ruas que serão recapeadas com esse recurso estão a Do Café, Alfeu Sartori, Emílio Nogueira, Taquaritinga, Iguaçu, General Osório, Dos Catequistas, Crucifixo Taparo Beran, Ponta Porã, Guaporé, José Commar, Roraima, Cesar Bereta, Olga Loti Camargo, Missao Otuki, José Silveira, Rio Solimões, Agenor Sagres, Joaquim Antônio Sacabin e Rio Negro, além das avenidas Francisco Vilar Horta e Paschoalino Pedrazoli, dentre outras vias.