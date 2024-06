A iniciativa, segundo o autor, tem como objetivo incentivar a doação de sangue

publicado em 19/06/2024

Projeto do vereador Thiago Gualberto isenta os doadores de sangue do pagamento de inscrição em concursos municipais (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

frnclin@acidadevotuporanga.com.br

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite desta segunda-feira (17), o projeto de lei, de autoria do vereador Thiago Gualberto (PSD), que isenta doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos municipais. A iniciativa, segundo o autor, tem como objetivo incentivar a doação de sangue.

De acordo com o projeto, fica a Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental autorizadas a conceder isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos aos candidatos que, no ato da inscrição, comprovarem serem doadores regulares de sangue.

Conforme o documento, considera-se doador regular de sangue aquele que realizar, no espaço de doze meses anterior à data de inscrição no concurso público, no mínimo, três doações, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público.

“É sabido que a doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade, que ajuda a salvar muitas vidas, ou seja, é um gesto de amor ao próximo, pois, o sangue é utilizado em diversas situações, como: anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves. Torna-se relevante que o poder público possa estimular na população a doação de sangue, através de mecanismos como o proposto”, diz o vereador em sua justificativa.

Ainda de acordo com a proposta, a administração municipal, por meio da Prefeitura e Saev Municipal ficam autorizadas a incluir a isenção prevista nesta Lei nos editais de concursos públicos, inclusive nos próximos já previstos para serem lançados ainda neste ano.