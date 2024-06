A lista completa dos nomes e vagas foi divulgada no Diário Oficial do Município nesta semana.

publicado em 28/06/2024

A lista completa dos nomes e vagas foi divulgada no Diário Oficial do Município nesta semana (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto dará posse a 17 novos servidores na próxima segunda-feira (1). Os empossados são parte dos 35 aprovados no último concurso público realizado pela instituição. A lista completa dos nomes e vagas foi divulgada no Diário Oficial do Município nesta semana.

A data inicial para a posse foi alterada por recomendação do setor administrativo da Câmara, com o objetivo de garantir que os novos servidores iniciem suas funções no início do mês. Esta mudança visa facilitar o processo de integração e o planejamento administrativo.

A convocação do Contador e do Analista Legislativo de Arquivo atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que exige a regularização dessas funções no quadro de servidores da Câmara.

Recentemente, a Câmara também aprovou a criação de mais um cargo de Agente de TI. A necessidade de um novo profissional na área surgiu após a exoneração de um servidor, o que levou à aprovação de um Projeto de Resolução para preencher a vaga.

Os demais candidatos aprovados no concurso deverão ser convocados em janeiro do próximo ano. O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme as necessidades da administração pública.