Membros da Associação Ítalo/Brasileira de Votuporanga reelegeram Bernadete Bernadelli para mais um mandato na entidade

publicado em 29/06/2024

Membros da Associação Ítalo/Brasileira de Votuporanga reelegeram Bernadete Bernadelli para mais um mandato na entidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Em assembleia realizada na quinta-feira (26), em sua sede própria, a Associação Ítalo/Brasileira de Votuporanga reelegeu por unanimidade, para uma nova gestão, a atual presidente da entidade Bernadete Aparecida de Souza Bernadelli. Na oportunidade o ex-presidente João Alberto Barbin enalteceu os trabalhos da presidente apontando os méritos que lhe credenciam a um novo mandato.Ainda, durante a reunião, o tesoureiro Clóvis de Prosdócimi apresentou um balanço financeiro com um saldo altamente positivo em caixa, fato que foi elogiado pelos membros da entidade. A assembleia foi secretariada por Aldevir Brunini que apresentou a nova constituição da diretoria.A Associação Italiana de Votuporanga foi fundada em 12 de novembro de 19981 por um grupo de descendentes liderados por Orlando Bereta, tendo como princípio manter a tradição reunindo numa sociedade famílias de origem Italianas pioneiras de Votuporanga.Anualmente, a entidade comemora datas festivas e religiosas dos italianos com celebrações envolvendo a comunidade, além de contribuir com as entidades beneficentes quando são chamados. Entre as suas atividades, a Associação Italiana mantém ativa a sua sede própria, situada numa área privilegiada de 2,20 has, com salão de festa e uma ampla cozinha, fazendo divisa com o Horto Florestal.Presidente: Bernadete Aparecida de Souza BernardelliVice-presidente: Diorandi AraldiSegundo vice-presidente: João Alberto BarbinPresidente de honra: Roberto BimbatoPrimeiro secretário: Aldevir Francisco BruniniSegundo secretário: Oscar GuarizoPrimeiro tesoureiro: Clovis de ProsdocimiSegundo tesoureiro: Antônio Bortolo MassocaDiretor social: Silvia Mara da Silva CavalinDiretor de patrimônio: José Eduardo Polaquini