Toda a ação especial promovida pelo Fundo Social de Solidariedade acontece hoje a partir das 9h e o sorteio está previsto para ocorrer às 11h30

publicado em 11/05/2024

Toda a renda arrecadada no sorteio do carro será revertida em prol das instituições votuporanguenses (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga promoverá o sorteio de um Fiat/Mobi 0km na Concha Acústica, como parte da Campanha “Ação Entre Amigos”, neste sábado (11). A ação, ainda disponibiliza cupons para participação, que podem ser adquiridos com as entidades assistenciais parceiras do órgão municipal ou no local do sorteio. Toda a renda arrecadada será revertida em prol das instituições votuporanguenses.

As festividades do dia terão início às 9h com uma aula de alongamento ministrada pela educadora física Karina Franzin, seguida, às 9h30, por uma imersão em dança e zumba com a professora Gigela Jardel. Às 10h30, o público poderá desfrutar da apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu. O sorteio do carro acontecerá às 11h30.

Além disso, durante toda a manhã, até as 13h, haverá uma exposição dos artesãos locais em mais uma edição da Feira do Artesanato. Representantes da Avon e Natura também estarão presentes com ações especiais em comemoração ao Dia das Mães.

Os interessados em concorrer ao prêmio ainda podem procurar os representantes das entidades participantes, preencher o cupom e fazer a doação de R$10, na própria Concha Acústica. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.