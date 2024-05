Os prêmios totalizam mais de R$ 25 mil, incluindo uma moto Honda Biz 0km, cinco aparelhos Alexas e cinco vales-compras de R$ 1 mil

publicado em 11/05/2024

O comércio de Votuporanga está em clima de festa e promoção para o Dia das Mães (Foto: Comunicativa)

Fernanda Cipriano

O comércio de Votuporanga está em clima de festa e promoção para o Dia das Mães. Em horário especial, as lojas estiveram abertas até as 20h no dia de ontem e até as 18h no dia de hoje, com oportunidades para quem busca presentes para essa data tão especial do calendário.

Além dos horários estendidos, os consumidores têm a chance de participar da campanha promovida pela Associação Comercial de Votuporanga e pela Cantoia Figueiredo. O sorteio dos prêmios acontecerá na próxima terça-feira (14), na praça da Concha Acústica, às 9h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Os prêmios totalizam mais de R$ 25 mil, incluindo uma moto Honda Biz 0km, cinco aparelhos Alexas e cinco vales-compras de R$ 1 mil cada. Além disso, os comerciários responsáveis pelas vendas dos sorteados serão premiados com R$ 200,00 em vale-compras.