O projeto foi desenvolvido pela Corregedoria do TRT-15, visando racionalizar o trabalho e tornar mais célere a prestação jurisdicional

publicado em 18/04/2024

Presidente do TRT-15 Samuel Hugo Lima e corregedora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza descerram a placa de inauguração (Foto: TRT-15)

Franclin Duarte

O presidente do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), desembargador Samuel Hugo Lima, liderou recentemente a cerimônia de inauguração oficial da Secretaria Conjunta das Varas do Trabalho de Votuporanga, São José do Rio Preto e Jales. A solenidade, marcada pela presença de autoridades judiciárias e representantes da advocacia, foi um marco na implementação do projeto "Especializa & Equaliza" na circunscrição.

Acompanhado pela corregedora da Corte, desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, o presidente descerrou a placa que simboliza a implantação deste projeto na região. Prestigiaram também o evento o desembargador do TRT-15, Marcelo Magalhães Rufino, juízes, servidores e advogados.

Além do presidente e da corregedora do TRT-15, compuseram a Mesa de Honra, a juíza diretora do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto e coordenadora do projeto na circunscrição, Adriana Fonseca Perin, o juiz coordenador local do projeto, Marcel de Avila Soares Marques, e o presidente da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Henry Atique.

O projeto

O projeto Especializa & Equaliza foi desenvolvido pela Corregedoria do TRT-15, visando racionalizar o trabalho e tornar mais célere a prestação jurisdicional, a partir da criação de uma secretaria conjunta, organizada em equipes de servidores agrupados por especialidade, conforme o momento da tramitação processual (conhecimento, liquidação e execução).

O Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto foi escolhido para ser piloto da experiência, iniciada em agosto de 2022. Posteriormente, as Varas do Trabalho de Votuporanga e de Jales passaram a integrar a Secretaria Conjunta do polo.

Exitoso, o projeto foi expandido para várias unidades do TRT-15, a exemplo da Secretaria Conjunta das Varas do Trabalho de Campinas, inaugurada oficialmente em 23 de janeiro deste ano.

O presidente Samuel Lima falou das adversidades enfrentadas pelo TRT-15, em razão do déficit histórico de servidores e dos cortes de orçamento sofridos pela Justiça do Trabalho, que dificultam a nomeação de novos servidores para substituição de aposentados. O magistrado falou da criação do Especializa & Equaliza como modo de driblar essa realidade e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional.

Sem deixar de mencionar as dificuldades enfrentadas na implantação do projeto, o presidente do Tribunal o definiu como um grande sucesso, realizado por pessoas extremamente engajadas, e enfatizou o orgulho de trabalhar com os juízes e servidores da 15ª Região.

A corregedora Rita Penkal classificou o projeto Especializa & Equaliza como “extremamente audacioso”, por envolver a gestão de estruturas e procedimentos diversos. A desembargadora reconheceu o empenho dos juízes e servidores, que construíram “a muitas mãos” o projeto-piloto em São José do Rio Preto e se dedicaram para atingir os objetivos. Para a magistrada, além de tornar mais célere a tramitação processual, a implantação das Secretarias Conjuntas melhorou a qualidade de vida dos juízes e servidores.

Ao falar da criação das Secretarias Conjuntas, a juíza diretora do Fórum de São José do Rio Preto, Adriana Fonseca, confessou ter considerado o projeto complicado inicialmente, mas aceitou o desafio como uma possibilidade de continuidade na prestação jurisdicional. A magistrada mencionou as diversas reuniões de alinhamento, os desafios enfrentados, o apoio da Corregedoria e a compreensão da OAB. Atribui o sucesso do projeto às pessoas nele envolvidas, a quem agradeceu nominalmente.

Nas palavras do coordenador local do projeto, juiz Marcel Marques, o Especializa & Equaliza é a tradução do conceito de solidariedade na administração pública e na distribuição de atividades entre os servidores. Para o magistrado, o projeto solucionou problemas como trabalhos parados em decorrência de férias ou afastamento, tornando tudo melhor equalizado e distribuído.

A macrogestora da Secretaria Conjunta de São José do Rio Preto, Votuporanga e Jales, Regina Tabarin, apresentou os números alcançados após a implantação do projeto, demonstrando a efetividade da iniciativa. Conforme a servidora, o novo modo de trabalhar trouxe efetividade e celeridade, além de maior união para o grupo. Tabarin classificou o projeto como o “legado mais bonito da Administração atual, que tanto tem feito para melhoria da prestação jurisdicional”.