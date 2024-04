A votação e aprovação do projeto foram acompanhadas de perto por amigos e familiares da homenageada presentes nas galerias do Palácio 8 de Agosto

publicado em 18/04/2024

Creusa Donizete Simões Balduino, mais conhecida como ‘Tia Creusa’ vai emprestar seu nome para uma rua no bairro Pacaembu Foto: Assessoria

Ainda na sessão ordinária desta semana, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o projeto, de autoria do vereador Professor Djalma (PP) que passa a denominar de rua Creusa Donizete Simões Balduino, a atual rua Projetada 07, localizada no Loteamento Parque Residencial Riviera.

A votação e aprovação do projeto foram acompanhadas de perto por amigos e familiares da homenageada presentes nas galerias do Palácio 8 de Agosto. “Tia Creusa”, como era conhecida, faleceu aos com 57 anos, no dia 14 de outubro de 2020, sendo mais uma vítima da Covid-19.

Creusa Donizete Simão Balduino mudou-se para Votuporanga em 1997 com seus familiares. Foi casada com Juraci Balduino, e tiveram três filhas Erica Cristina Balduino do Nascimento casada com André Luiz do Nascimento, netos Gabriella Balduino Bras e João André Balduino do Nascimento e bisneto Henrique Bras da Silva; Kelen Fabiana Balduino casada com Igor Washington de Souza, tendo os netos Felipe Balduino de Souza e Júlia Balduino de Souza; e por último Eliara Jane Balduino, que casou -se com Fabrício Aparecido Bizuti, netos Fabrício Gabriel Balduino Bizuti e Lorenzo Balduino Bizuti.

Tia Creusa possuía um vasto círculo de amizades, era atenciosa e sempre disposta a auxiliar o próximo. Sempre demonstrou grande devoção religiosa, frequentando no princípio, a igreja católica, na paróquia Santa Joana, onde se dedicava entre outras coisas, ao apoio ao grupo Vicentinos por meio da distribuição cestas básicas e ajuda às pessoas mais necessitadas.

Mais tarde, convidada a conhecer o contexto evangélico, foi acolhida na Igreja Avivamento Eterno, onde foi recebida pelo pastor presidente Júlio César Santos, pastor Juninho e por seus membros, o que motivou a sua permanência. Gradualmente passou a se envolver com os diferentes grupos da igreja, fixando no círculo de oração e ministério de música.