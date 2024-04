Os bairros que receberiam o programa nesta segunda-feira, serão percorridos nesta terça-feira, e os bairros que estavam programados para esta terça-feira, contarão com o serviço na quinta-feira (18)

publicado em 16/04/2024

Cronograma do programa “Votu + Limpa” teve que ser alterado por conta do clima chuvoso dos últimos dias; trabalho continua (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga anunciou ontem a alteração do cronograma do mutirão de limpeza “Votu + Limpa”, que tem percorrido os bairros da cidade para recolher todo tipo de lixo e possíveis criadouros do mosquito da Dengue. Os bairros que receberiam o programa nesta segunda-feira, serão percorridos nesta terça-feira, e os bairros que estavam programados para esta terça-feira, contarão com o serviço na quinta-feira (18).

Durante o Votu + Limpa são coletados latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não são coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta tem início às 7h, por isso é importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência.

Cronograma:

Amanhã: Vila Residencial Morini II, Vila Residencial Bortolotti, Parque Jardim Brisa Suave, Jardim Santa Maria, Pozzobon, Santa Amélia, Propovo, Jardim Morini, Parque Rio Vermelho, Jardim Santa Iracema, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Vila Comercial Ramalho Matta, 1º Distrito Industrial, São Vicente de Paulo, Vila Bela, Conjunto Habitacional Votuporanga C e Jardim Morada do Sol.