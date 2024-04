O que torna a Clínica tão especial é a sua capacidade de atender às diversas necessidades dos idosos em diferentes estágios de dependência

publicado em 18/04/2024

O espaço, que se destaca não apenas pelo tempo de atuação, mas também pela excelência em seus serviços Foto: Clínica de Assistência Estar Bem

Desde 2016, a Clínica de Assistência ao Idoso Estar Bem tem sido um ponto de referência inegável em Votuporanga e região quando se trata de cuidados para as pessoas com mais idade. O espaço, que se destaca não apenas pelo tempo de atuação, mas também pela excelência em seus serviços, tem sido um verdadeiro porto seguro para os idosos da cidade e além.

O que torna a Clínica Estar Bem tão especial é a sua capacidade de atender às diversas necessidades dos idosos em diferentes estágios de dependência. Desde aqueles que mantêm certa independência em suas atividades diárias até os que requerem cuidados intensivos e especializados, a clínica se dedica a oferecer um suporte abrangente e personalizado.

Uma das características marcantes é a composição de sua equipe. Em todos os plantões, os idosos são atendidos por profissionais altamente qualificados, incluindo enfermeiros graduados, técnicos de enfermagem e cuidadores. Além disso, uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas e médicos garante uma abordagem holística e abrangente para o bem-estar dos pacientes.

A infraestrutura da Clínica Estar Bem é igualmente impressionante. Com quartos coletivos e individuais, todos equipados com ar-condicionado e câmeras de monitoramento, a segurança e o conforto dos idosos são prioridades indiscutíveis. Além disso, todos os leitos contam com colchões pneumáticos e/ou "caixa de ovo", visando a prevenção de lesões por pressão, o que demonstra o compromisso da clínica com a saúde e o conforto de seus pacientes.

Em um momento em que o envelhecimento da população é uma realidade cada vez mais evidente, iniciativas como a Clínica de Assistência ao Idoso Estar Bem se destacam como verdadeiros exemplos de dedicação e cuidado. Seu compromisso em oferecer um ambiente acolhedor, profissionais qualificados e serviços de qualidade é um testemunho de sua missão de promover o bem-estar dos idosos e garantir que desfrutem de uma vida digna e plena, independentemente de sua idade ou condição de saúde.

Contato

A Clínica de Assistência ao Idoso Estar Bem fica na rua Javari 2.697, no bairro Cidade Nova. Os telefones para contato são (17) 99646 – 1370 e (17) 99718 – 9348.

Locação de equipamentos hospitalares