O lançamento será na Cantoia & Figueiredo Empreendimentos, que assume o papel de patrocinador máster da campanha

publicado em 18/04/2024

Associação Comercial de Votuporanga (ACV) destaca que o Dia das Mães é uma das principais datas do comércio (Foto: ACV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Logo atrás do Natal, o Dia das Mães é a segunda principal data do comércio. Por isso, para atrair ainda mais os consumidores para fazerem compras na cidade, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lança nesta quinta-feira (18), a campanha do Dia das Mães. O evento de lançamento será às 9h, na sede da Cantoia & Figueiredo Empreendimentos, na avenida Olívio Commar, 4.008, no bairro Residencial Noroeste.

A Cantoia & Figueiredo Empreendimentos assume o papel de patrocinador máster da campanha, destacando seu compromisso com o fortalecimento da economia local e o apoio ao comércio varejista de Votuporanga. Na ação do ano passado, foram cerca de R$ 20 mil em prêmios, incluindo uma Honda Biz zero quilômetro.

Nesta quinta-feira(18), os representantes da ACV apresentarão estratégias e oportunidades para os comerciantes locais aumentarem suas vendas neste período. Com o Dia das Mães se aproximando – este ano será em 12 de maio –, a Associação visa orientar os comerciantes sobre como se preparar para essa data especial, oferecendo insights e dicas valiosas para maximizar o potencial de vendas.

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. É uma ocasião em que as pessoas expressam seu amor e gratidão pelas mães e outras figuras maternas em suas vidas, muitas vezes por meio de presentes, cartões, flores, jantares especiais e outras formas de celebração.

Para os varejistas, a data representa uma oportunidade significativa de aumentar as vendas, pois muitas pessoas estão dispostas a gastar no comércio e comprar aquele presente especial. O comércio se prepara para essa data com campanhas de marketing específicas, descontos e promoções direcionados a produtos que são considerados presentes ideais para as mães, como flores, joias, roupas, perfumes, eletrônicos e produtos de beleza.