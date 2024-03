Após o fim da licitação e assinatura do contrato com a construtora que irá executar a obra, o prefeito quer logo a Ordem de Início de Serviço

publicado em 26/03/2024

O prefeito Jorge Seba se reuniu com o presidente da CDHU Reinaldo Iapequino para cobrar agilidade nas obras de desfavelamento (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) voltou nessa segunda-feira (25), a São Paulo para cobrar mais uma vez agilidade na construção das 185 casas do desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Após o fim da licitação e assinatura do contrato com a construtora que irá executar a obra, prefeito quer urgência na emissão da Ordem de Início de Serviço.

Desta vez, Seba se reuniu diretamente com o presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) Reinaldo Iapequino. O prefeito argumentou que, por se tratar de uma obra que busca o desfavelamento, o início imediato das obras é ainda mais urgente, tendo em vista a situação precária em que as 185 famílias beneficiadas vivem.

“Estamos acompanhando de perto cada passo do desfavelamento. Esta é a realização do sonho de Votuporanga e de mais uma meta do nosso Plano de Governo. As etapas a serem cumpridas pelo município já foram realizadas”, disse o prefeito.

No mês passado Jorge Seba já havia se reunido com o diretor técnico da CDHU, Silvio Vasconcelos e o diretor de engenharia de Obras Eric Romero M. de Oliveira, para expressar sua preocupação com o projeto. A licitação foi conturbada e cheia de recursos, o que acabou atrasando os trâmites para o início da construção das casas.

Enquanto isso, toda a parte de infraestrutura da área que irá receber os imóveis foi executada e os 185 lotes doados à Companhia, liquidando todas as etapas que competiam ao município restando apenas a construção das moradias.