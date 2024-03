Entre as áreas que mais tiveram seu quadro de funcionários reforçado estão a Secretaria da Educação e da Saúde

publicado em 16/03/2024

Ao todo, mais de 1.200 novos servidores foram contratados desde janeiro de 2021 para atuarem na Prefeitura de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nada melhor que iniciar um ano com emprego garantido. É assim que 2024 está sendo para 185 novos servidores aprovados em concursos públicos da Prefeitura de Votuporanga. Entre as áreas que mais tiveram seu quadro de funcionários reforçado estão a Secretaria da Educação e da Saúde.