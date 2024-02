Carnaval Popular da Prefeitura tem atraído um grande público e nesta noite deve arrastar ainda mais pessoas com sua principal atração

publicado em 12/02/2024

Milhares de pessoas já passaram pelo Carnaval Votu Show 2024 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Votuporanga já está em clima de festa nos quatro cantos da cidade e na noite desta segunda-feira (12) deve ficar ainda mais movimentada com uma das principais atrações do Carnaval Votu Show 2024, o carnaval popular da Prefeitura. Trata-se do grupo ‘Só pra Contrariar’, que deve subir ao palco, no Parque da Cultura, a partir das 21h.

O grupo de pagode SPC tem mais de 30 anos de carreira e vai levar no repertório sucessos como "O samba não tem fronteiras", "É bom demais", "Você vai voltar pra mim" e "Sai da minha aba", dentre outras. Os portões para o evento serão abertos às 20h e o show deve começar às 21h.

Ainda na noite desta segunda irão passar pelo palco do Carnaval Votu Show 2024 a Banda Genius e DJ Lukinha. A entrada, gratuita, será exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, onde estarão concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias, visando garantir a segurança do público e não sendo permitida a entrada de caixas e copos térmicos. Menores de 18 anos só terão acesso desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

Além dos shows, o evento conta também com praça de alimentação e Feira de Artesanato para que a população possa curtir a folia com muita comodidade. Tanto a feira com produtos dos artesãos locais quanto os food trucks estão no lado externo do Parque da Cultura, mas dentro do espaço com fechamento metálico.

A feira está localizada no mirante – mesmo lugar onde ficou montado o circo no Fliv do ano passado – e é coberta por tendas e os food trucks estão na parte onde tem grama – como é de costume já no Parque das Artes. A população poderá prestigiar e provar os mais diversos tipos de comidas, doces e salgados, além de bebidas como cervejas e chopp, mas a venda de bebida alcóolica será liberada apenas a maiores de 18 anos.