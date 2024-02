Também foi criado o Fundo de Segurança Pública e de Combate à Violência e à Criminalidade do Município de Votuporanga

publicado em 09/02/2024

Conselho e Fundo foram criados recentemente pelo Poder Executivo de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Votuporanga ganhou mais um aliado no combate à violência e à criminalidade no município. O Poder Executivo acaba de criar o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Pública, o “Comseg Votu”, órgão consultivo e de assessoramento à Prefeitura nas questões relativas à segurança dos bens patrimoniais do município e das pessoas físicas e ao combate à violência e à criminalidade.

O Conselho fica vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e

Segurança. O órgão pode sugerir prioridades na área de segurança pública; fiscalizar e assessorar a execução da Política Municipal de Segurança Pública; acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada, prestados à população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços de proteção do cidadão.

O Comseg pode também sugerir e opinar sobre campanhas voltadas a não violência e pela paz; sugerir e assessorar o Poder Executivo nos encontros, estudos, debates e eventos ligados à segurança dos bens públicos e das pessoas físicas e ao combate à violência e à criminalidade; estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente.

Também cabe ou Conselho opinar, previamente, sobre a realização de programas, projetos e ações de segurança pública a serem realizados pelo Poder Executivo; opinar, previamente, acerca de instalação de empreendimentos de diversão, bares, salão de bailes, escolas de educação infantil, estabelecimentos bancários e congêneres.

O Conselho Municipal de Segurança Pública será composto por 12 membros, sendo seis indicados pelo Poder Executivo, assim representado a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança; Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil; Secretaria Municipal de Planejamento; Policia Civil; Brigada Militar; e Corpo de Bombeiro Militar. Serão escolhidos outros seis representantes da sociedade civil organizada relacionada à área de segurança pública, assim representada: Associação Comercial; Fundação Educacional de Votuporanga (FEV); Associação Industrial da Região de Votuporanga (Airvo); Conselho Comunitário de Segurança – Conseg Sul; Conselho Comunitário de Segurança – Conseg Centro; e Neoenergia Elektro. Para cada titular será indicado o respectivo suplente. Os membros do conselho terão mandato de dois anos, possibilitada a recondução uma vez por igual período.

Já o Fundo de Segurança Pública e de Combate à Violência e à Criminalidade do Município de Votuporanga tem o objetivo de proporcionar amparo financeiro aos programas, projetos, convênios, termos de cooperação, contratos e ações de segurança pública e de combate à violência e à criminalidade.