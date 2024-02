O comerciante Arnaldo José Santa Fé Trindade é considerado o maior carnavalesco da história da cidade

publicado em 10/02/2024

Ala de Frente da majestosa escola de samba Mulata Dengosa (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Quando se fala sobre a tradição do Carnaval de Votuporanga é impossível não lembrar do ilustre Santa Fé. O comerciante Arnaldo José Santa Fé Trindade é considerado o maior carnavalesco da história da cidade.

A história dele caminha lado a lado com os temos de glamour da folia votuporanguense, época das escolas de samba. Votuporanguense de coração, sempre preza pelo desenvolvimento da cidade das Brisas Suaves. Em um breve currículo, Arnaldo já foi diretor do Assary, do Votuporanga Clube, do Clube dos 40, presidente da Votuporanguense e, por mais de 26 anos, se dedicou ao Carnaval de rua da Mulata Dengosa.

Na política, foi eleito vereador em 1982. Teve três mandatos, inclusive foi presidente da Câmara Municipal. Santa Fé nasceu em Poloni e chegou em Votuporanga para trabalhar em 1962.

Uma das suas paixões era a “sua” Mulata Dengosa, escola de samba fundada por Zuiz Preto. “Fomos campeões por 12 vezes. Começamos em 1968 e cheguei a ir para o Rio de Janeiro atrás de grandes agremiações como Império Serrano do Rio e Beija-flor em busca de inspiração”, revelou.

A Mulata Dengosa concorria com Acadêmicos do Lago e a Deixa Cair. Santa Fé começou como batuqueiro, e ele mesmo criava os instrumentos de percussão, porque a escola não tinha dinheiro para comprar. “Quando tinha minha loja de fabricação de cortinas, eu pedia para duas funcionárias e minha família confeccionassem as fantasias”, contou.

Mesmo há muitos anos, Santa Fé levava para o Carnaval sofisticadas alegorias e fantasias que atraíram foliões de todas as regiões e grandes centros. Ele lembra que recebia telefonemas de pessoas que moravam em outras cidades e que queriam desfilar. “Eu produzia a fantasia e, quando o visitante chegava, era só vestir e aproveitar nosso Carnaval”, recordou.

Assim como nos grandes carnavais espalhados pelo país, os sambas-enredos homenageavam alguém ou algum fato histórico. Para os 50 anos de Votuporanga, a escola fez um desfile especial. Santa Fé, não poupava esforços. “Naquele ano, saímos muito bem, com um nível acima, igual agremiação do Rio de Janeiro. Vendi o carro da minha mulher para pagar os custos”, revelou. No auge, a Mulata Dengosa chegou a contar com 600 integrantes.