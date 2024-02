O evento conta com dois espaços para o público: Camarote Open Bar e Open Food e Pista Open Bar

publicado em 11/02/2024

Multidão na primeira noite do Play Votu Festival (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo já era esperado, a primeira noite do Play Votu Festival foi um sucesso em Votuporanga neste sábado (10) e reuniu uma multidão na megaestrutura montada na avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube.Quem foi não se arrependeu na noite que teve entre as atrações a cantora Lauana Prado que conquistou o Top 1 Spotify Brasil com uma versão de “Escrito nas Estrelas” cheia de irreverência e muita personalidade, se tornando um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade.Também se apresentaram o DJ Santtorini, a dupla sertaneja Bruno & Edcarlos e o grupo de pagado Inimigos do HP, que colocaram todo mundo para dançar no Carnaval do Play Votu Festival.O evento conta com dois espaços para o público: Camarote Open Bar e Open Food e Pista Open Bar. Haverá também um espaço para os patrocinadores da festa. Os Camarotes são climatizados, com acessibilidade e contam com bar da Tulum Drinks e Salão Express com a Plakton Cosméticos. Já a estrutura da pista conta com 6 pontos de bar para atender ao público, além de uma praça de alimentação.