publicado em 13/02/2024

Play Votu Festival foi um sucesso em Votuporanga (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Votuporanga cumpre o seu papel legislador, fiscalizador e incentiva as boas iniciativas que melhoraram a qualidade de vida da nossa população. Nesse contexto está o lazer proporcionado pelo Carnaval, festa popular que voltou à força e grandeza da sua tradição na cidade em 2024 com eventos para todos os gostos e públicos. Isso sem contar o incentivo à economia, turismo e geração de empregos em Votuporanga.Na noite deste sábado (10), o vereador Jura e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel David estiveram presentes ao lado do prefeito Jorge Seba, de secretários municipais e da realeza do Carnaval no palco do Parque da Cultura para a abertura oficial da festa. Em nome do Poder Legislativo, Daniel David ressaltou a qualidade e a organização profissional de todos os eventos que contemplam os mais variados gostos e públicos.“Votu Show, Play Votu e programação dos clubes fazem jus à tradição e reconduzem Votuporanga ao topo com o melhor Carnaval do interior. A cidade está de parabéns por saber fazer as suas festas com segurança e animação, colaborando com a nossa economia, com a geração de empregos e com lazer de qualidade a todos. Em nome da Câmara, os nossos parabéns ao Jorge Seba e à Prefeitura pelo Carnaval Votu Show de graça no Parque da Cultura, ao Rodrigo Beleza e aos outros empresários que investiram e trouxeram qualidade de primeiro nível para o primeiro Play Votu e uma menção especial aos clubes que presenteiam os associados com muita animação e coisas boas em suas programações. Votuporanga está de parabéns”, destaca o vereador.