Carnaval que surpreendeu e colocou milhares de pessoas para dançar em Votuporanga chega ao fim com muita música boa

publicado em 12/02/2024

O grupo Babado Novo, que está presente nos maiores carnavais do Brasil, vem a Votuporanga na noite desta segunda-feira (Foto: Reprodução/Instagram)

Franclin Duarte

O Play Votu Festival, Carnaval que surpreendeu e colocou milhares de pessoas para dançar em Votuporanga termina nesta segunda-feira (12) deixando um gostinho de quero mais com duas atrações de peso: Babado Novo e A Zorra. Direto do carnaval de Salvador para agitar a noite votuporanguenses, os grupos de axé prometem colocar todo mundo para dançar até amanhecer.

A abertura será com DJ Santtorini e DJ Bola, que vão esquentar os foliões para a chegada da banda baiana Babado Novo, uma das maiores expoentes do axé em todo o Brasil, com mais de 20 anos de história. O grupo ganhou repercussão em todo o Brasil por conta dos sucessos como “Eu Fico”, “Safado, Cachorro, Sem-Vergonha”, “Bola de Sabão”, “Insolação do Coração”, “Doce Paixão”, “Embala”, “Descidinha”, “Arrastando o Short” e “Pode Entrar”, dentre outras, e todas essas canções e muitas outras estarão no repertório de logo mais.

Ainda na pegada do axé e no estilo dos grandes carnavais da Bahia, a banda A Zorra sobe ao palco para animar todo o público e encerrar o Play Votu Festival com gostinho de quero mais. A canção que destacou a banda foi “Solteiro em Salvador”. Outras músicas conhecidas de trabalho do grupo são “Axezeiro”, “Love Love”, “Só Você” e “Saudade vai bater”.