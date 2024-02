Artista votuporanguense, de 39 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (25)

publicado em 26/02/2024

Gustavo Caporalini foi morto a tiros (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

O corpo do cantor votuporanguense, Gustavo Caporalini, de 39 anos, está sendo velado desde as 8h desta segunda-feira (26), no Velório Municipal de Votuporanga. O artista, que fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, foi morto a tiros no domingo (25), na frente de sua casa, na rua Amapá, no bairro Jardim Mastrocola.

De acordo com as informações iniciais, Gustavo participava de uma confraternização em sua casa quando um homem armado o chamou pelo nome e quando ele saiu, o criminoso efetuou diversos disparos contra ele. Um familiar da vítima ainda tentou intervir, mas o assassino conseguiu fugir naquele momento, sendo preso momentos depois em Campina Verde/MG.

Unidades de resgate foram acionados e o cantor chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois na Santa Casa de Votuporanga. Ele deixa os pais Ormélio e Rosana Caporalini e três filhos, Matheus, Arthur e Maitana, além de um vasto ciclo de amizade na cidade e em toda a região.