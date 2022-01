Os dados são referentes aos dias 17, 18, 19 e 20 de janeiro, após instabilidades do sistema E-SUS

publicado em 21/01/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou nesta sexta-feira (21) 963 casos de Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico. Os dados são referentes aos dias 17, 18, 19 e 20 de janeiro, após instabilidade no sistema E-SUS do Ministério da Saúde.De acordo com o informe, a cidade também registrou um óbito por Covid-19. Trata-se de um idoso, de 96 anos, com comorbidades. A reportagem entrou em contato com os familiares, que optaram pela não divulgação.